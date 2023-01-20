Курс валют на 20 января: сколько стоят доллар и евро

За сутки курс доллара не изменился, евро потерял 6 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 января. В сутки курс доллара не изменился. Евро потерял 6 коп.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс валют НБУ:
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
- 1 евро – 39,52 (- 6 коп.)
На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. За евро просят 39,53 грн., а продают за 39,92 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" — 39,70 грн — 40,20 грн
- "Ощадбанк" – 40,25 грн – 40,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,05 грн – 40,55 грн,
- Райффайзен — 40,00 грн — 40,55 грн,
- ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 42,05 грн – 43,05 грн,
- "Ощадбанк" – 42,35 грн – 43,30 грн,
- "Укрэксимбанк" – 42,60 грн – 43,40 грн,
- Райффайзен — 42,20 грн — 43,00 грн,
- ПУМБ – 42,75 грн – 43,45 грн.
Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.
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