"Пощиплет морозом": синоптик поделилась прогнозом на 25 января

25 января днем на территории Украины температура воздуха будет колебаться от 3 мороза до 3 тепла.

В ближайшую ночь, с 24-го на 25 января, в Украине ожидается морозная погода: от – 2-6 градусов, на востоке и северо-востоке – 7-12 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 25 января, днем на территории Украины температура воздуха будет колебаться от 3 мороза до 3 тепла. Осадки маловероятны.

"В ближайшую ночь пощипает морозом. Из-за морозов станет скользче, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, не надоедливый, небольшой, разве в Приазовье еще порывистый", — отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве ночью, с 24 на 25 января температура воздуха будет достигать -5-7 градусов мороза, днем в среду — до -2 градусов мороза. На дорогах скользко. Осадков в столице завтра, 25 января, не прогнозируется.

Фото: meteopost.com

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину возвращаются морозы, но сильных осадков не будет.

Однако примерно 3 февраля по всей стране пройдут сильные снегопады и метели, говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

Читайте также: