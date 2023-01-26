США не встигнуть відправити Україні танки Abrams до нового наступу - Нуланд

Восени українським військовим силам ця техніка була не потрібна, вважають у Держдепі США.

США не зможуть відправити Україні свої танки Abrams до весни, аргументуючи це тим, що важка техніка потребує більше часу на доставляння.

Про це сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату в четвер, 26 січня.

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"Навіть якщо ми затвердили їхнє передавання вчора (25 січня - ред.), знадобиться деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не та техніка, яка з'явиться до наступу навесні", - наголосила Нуланд.

Також вона пояснила, чому США не могли раніше ухвалити рішення відправити танки Україні. Нуланд сказала, що в Держдепі спостерігали за кожним етапом українців. Восени українським військовим силам ця техніка була не потрібна.

"На кожному етапі ми дивилися, що потрібно українцям, що вони просили. Восени був період, коли вони захоплювали на полі бою величезну кількість російських танків, які вони змогли успішно використати під час наступів у районі Херсона та Харкова, але тепер їм потрібно більше", - наголосила вона.

Танки Abrams Україні

Нагадаємо, п резидент США Джо Байден у середу, 25 січня, під час звернення в Білому домі оголосив про передавання Україні танків Abrams. Американський лідер відправить Києву цілий батальйон танків - це 31 одиниця. За його словами, це рекомендував зробити міністр оборони Остін.

У Пентагоні розповіли, що окрім сучасних танків, туди увійшло й інше озброєння, серед якого:

вісім тактичних машин для відновлення обладнання;

допоміжні транспортні засоби та обладнання;

фінансування навчання, обслуговування та підтримка.

Стали відомі строки прибуття "Леопардів" та подарунків від Великої Британії та США

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