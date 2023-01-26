Спільні навчання збройних сил РБ/РФ у Білорусі продовжено як мінімум на тиждень

Спільні навчання збройних сил РБ/РФ у Білорусі продовжено як мінімум до 6 лютого.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 28-29 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Леснівський", "Гозький".

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Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так від 30 січня і до:

◾️227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 04.02;

◾️Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.02;

◾️Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.02;

◾️Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 05.02;

◾️212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 03.02;

◾️230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 06.02;

◾️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 05.02;

◾️Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 05.02.

Крім того, 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") поки що продовжує роботу до 31.01 включно.

"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають від 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 40 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - зазначає моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на території Білорусі нині перебувають від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що Росія, ймовірно, перегруповує свої війська у Білорусі. За інормацією ЗМІ, у Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера".

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