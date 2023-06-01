Карандаш Гитлера продадут на аукционе: сколько за него просят

На аукцион выставили серебряный карандаш, который Ева Браун подарила Адольфу Гитлеру в честь его 52-летия 20 апреля 1941 года.

Об этом пишет The Guardian.

На артефакте на немецком выгравированы инициалы "АН" и надпись "Ева". По оценкам он может стоить от 50 тысяч до 80 тысяч фунтов стерлингов (от $62 тысяч до $99 тысяч).

"В основном личная привлекательность Гитлера во время его диктатуры происходила из его тщательно сформированного образа как отца немецкой нации, отвергавшего личные связи в пользу лояльности к своей стране. Этот знак любви в виде персонализированного карандаша от Евы в его день рождения помогает раскрыть стоящий обман, что скрывается за публичным фасадом Гитлера", — отметил директор аукционного дома Карл Беннетт.

По его словам, после тщательного исследования и обсуждения с продавцом можно утверждать, что это действительно карандаш нацистского диктатора. Беннетт ожидает, что им заинтересуются коллекционеры со всего мира.

Напомним, в Гонконге на аукционе продали часы последнего императора Китая Пу И за рекордные $6,2 миллиона.

Ранее на аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,7 млн долларов продали редчайший розовый бриллиант Williamson Pink Star. Название камня отсылает к другому украшению, подаренному покойной королеве Великобритании Елизавете II на свадьбу — это, пожалуй, и помогло повысить первоначальную стоимость лота вдвое.

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