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В Запорожье раздаются взрывы — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
694
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье раздаются взрывы — СМИ

Находитесь в укрытиях / Фото: pixabay.com

В Запорожье раздался ряд взрывов.

Есть угроза применения баллистического вооружения в Запорожской области. Не игнорируйте сигналы тревоги – направляйтесь в укрытие.

Об этом в социальных сетях сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Также говорилось, что в Запорожье прогремели взрывы, а затем ряд повторных, об этом отметили местные журналисты.

Вероятно, город враг обстреливает из С-300. Не пренебрегайте личной безопасностью.

К тому же, есть угроза применения баллистического вооружения – Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Донецкая области.

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Просмотры
694
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