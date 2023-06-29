В Запорожье раздаются взрывы — СМИ

В Запорожье раздался ряд взрывов.
Есть угроза применения баллистического вооружения в Запорожской области. Не игнорируйте сигналы тревоги – направляйтесь в укрытие.
Об этом в социальных сетях сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Также говорилось, что в Запорожье прогремели взрывы, а затем ряд повторных, об этом отметили местные журналисты.
Вероятно, город враг обстреливает из С-300. Не пренебрегайте личной безопасностью.
К тому же, есть угроза применения баллистического вооружения – Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Донецкая области.
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