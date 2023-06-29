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У Запоріжжі лунають вибухи - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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714
Час на прочитання
1 хв
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У Запоріжжі лунають вибухи - ЗМІ

Перебувайте в укриттях / Фото: pixabay.com

У Запоріжжі пролунала низка вибухів.

Існує загроза застосування балістичного озброєння у Запорізькій області. Не ігноруйте сигнали тривоги - прямуйте в укриття.

Про це у соціальних мережах повідомили Повітряні Сили ЗСУ. 

Також йшлося про те, що у Запоріжжі пролунали вибухи, а потім низка повторних, про це зауважили місцеві журналісти. 

Ймовірно, місто ворог обстрілює з С-300. Не нехтуйте особистою безпекою. 

До того ж є загроза застосування балістичного озброєння – Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Донецька області. 

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