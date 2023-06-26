Таропрогноз на червень 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро спілкуються з ним підсвідомим через символи та знаки, тому вони приваблюють людей різних професій, з різних країн та різної віри. Відомий психіатр Карт Густав Юнг визнавав, що у картах Таро зашифровані архетипи, які близькі усім людям.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз на червень 2023 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Колісниця"

Ця карта розповідає про силу волі, чесність, впертість, сміливість. Вона свідчить про бажання рухатися вперед, ривок, контроль над думками та почуттями, гонитву за двома зайцями, вибір правильного шляху, сексуальну силу, досягнення успіху, бажання перемогти за будь-яку ціну, ризиковану авантюру, духовний пошук та поїздки.

Ключем до успіху може стати лише сильна позиція, самомотивація або впертість. Саме своєю впертістю і силою духу ви доможетеся бажаного або зустрінете людину, яка стане уособленням цих якостей. Також ця карта може означати конфлікт якихось інтересів у вашому житті. Зараз ви досягнули того моменту, коли можете спиратися на власні судження, а не слухати інших.

Ви доможетеся успіху у будь-яких починаннях і подолаєте всі перешкоди на життєвому шляху. Просто варто пам'ятати про важливість відчуття часу і контролю за перебігом подій для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху вирватися з рук і самі контролюйте ситуацію.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Туз мечів"

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. "Туз мечів" підказує, що слід позбавитися від ілюзій, розуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, пояснювати, що добре, а що - погано, зіткнутися з реальністю, проаналізувати мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вираження, наприклад, бажання виділитися з натовпу або потреба у справедливості. Але зрозуміти, що саме потрібно вам зараз не так вже й просто дізнатися. Також ця карта символізує логіку і впевненість у разі сутичок із труднощами життя. Вірте собі, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій і довіряйте своїм можливостям.

Зараз настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти і розчарувань минулого, тому інакше ви не зможете рухатися далі. Замисліться про стійкість, рішучість та максимальну внутрішню чесність. Вам слід розв'язати ситуацію та розсіяти сумніви, щоб дорога далі була для вас відкритою.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Страшний суд"

Ця карта вказує на звільнення, засудження, внутрішній конфлікт, трансформацію та зміни. Вона нагадує, що настав час відповісти за зроблене у минулому, переоцінити свої цінності, досягнути мети тощо.

Настає час для того, щоб знайти істину. Зробіть вибір самі і не звинувачуйте потім інших у ваших проблемах. Позбавтеся від старих поглядів на життя, які не є правильними. Визнайте, що взяли на себе занадто велику відповідальність за щастя інших людей.

Досить ухвалювати рішення на основі неприємних фактів, знищить всі перешкоди, час побачити нові можливості та зробити правильний вибір.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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