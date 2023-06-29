Ворог скидав міни на громади на Сумщині та обстрілював з артилерії

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 28 червня 2023 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади.
- Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (9 вибухів), СПГ (2 вибухи) та мінометів (7 вибухів).
- Краснопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: був мінометний обстріл (10 вибухів)
- Юнаківська громада: здійснено артобстріл (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).
- Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що в День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина.
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