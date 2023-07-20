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Британія передала Україні у 15 разів більше снарядів, ніж планувала

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Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Британія передала Україні у 15 разів більше снарядів, ніж планувала

Британія передала Україні у понад 15 разів більше снарядів, ніж планувала / Фото: Getty Images

У Британії наголосили, що намагаються швидко реагувати на зміни на фронті в Україні.

Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому.

Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес, пише The Guardian.

Він зазначив, що Британія "передала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги", оскільки українські військові захищають свою територію та прагнуть вигнати російських загарбників.

"Хоча в деяких областях ми досягли менше, ніж очікувалося... Ми перевищили плани в критичних сферах можливостей, зокрема артилерії, швидко реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою. Наприклад, ми доставили артилерійських боєприпасів у понад 15 разів більше, ніж спочатку планувалося", - сказав Воллес.

Нагадаємо, очільник зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур закликав росіян, незгодних із діями Володимира Путіна щодо України, працювати на його службу. Він пообіцяв підтримку й безпеку всім російським агентам, які погодяться співпрацювати з ним.

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Дата публікації
Перегляди
510
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