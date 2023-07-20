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Політик загубив штани під час промови та посвітив трусами – відео

Політик загубив штани під час промови та посвітив трусами – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
1 хв
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Політик загубив штани під час промови та посвітив трусами – відео

Хав'єр Боррего / Фото: скриншот з відео

Він виступав перед натовпом.

У Мексиці політик почервонів після того, як його штани впали, коли він збирався вимовити промову.

Про це пише NTK.

Хав'єр Боррего виступив на публічному заході.

На відео, знятому із зали, видно, як він тримає в руці мікрофон та листок із нотатками.

Щойно він розпочав звернення до натовпу, подивившись на присутніх та поправивши окуляри, як штани сповзли йому до щиколоток.

Збентежений Боррего одразу нахилився, щоб підняти їх та посвітив трусами.

Глядачі кричали від побаченого, а політик та його колеги почали сміятися.

Він сказав: "О, перепрошую". Врешті-решт йому вдалося виступити без подальших інцидентів.

Нагадаємо, хлопця зацькували за освідчення коханій під час випускного. Юзери не оцінили такий жест.

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