"Укрзалізниця" почала блокувати облікові записи – подробиці

"Укрзалізниця" блокує у своїх системах облікові записи осіб, які масовано скуповують квитки на потяги для перепродажу.

В "Укрзалізниці" пояснили, що робити, якщо раптом ваш обліковий запис підпав під блокування.

Мобільний застосунок "Укрзалізниці" є найпопулярнішим каналом продажу квитків та має понад 1 млн активних користувачів. 98% з них купують не більше 5 квитків на тиждень. Однак деякі користувачі здійснюють масові замовлення, іноді понад 500 квитків.

Ба більше, замовлення здійснюються постійно на різних пасажирів.

"Для уникнення спроб перепродажу квитків (а оголошення про таке можна знаходити на різноманітних онлайн-платформах) "УЗ" змінює процеси, щоб спростити купівлю квитків добросовісним клієнтам та перешкодити діяльності “квиткових спекулянтів", – йдеться у повідомленні "УЗ".

Тож, фахівці постійно аналізують аномальну активність окремих облікових записів і у випадку, якщо вони використовуються не для бронювання індивідуальних поїздок, а для масованого викупу квитків на різні прізвища – такі облікові записи можуть призупинятися.

Які акаунти можуть заблокувати

Користувачів, що постійно оформлюють квитки не для себе, а на різних пасажирів (на 10 та більше протягом тижня). Нагадаємо, згідно Правил перевезення пасажирів, якщо є потреба оформити групу понад 10 людей, такі поїздки оформлюються як групові замовлення.

Підставою для блокування може стати також аномальна активність по поверненням квитків і купівлі на інші прізвища тих же місць (це – тактика перекупщиків, які вибирають місця, як тільки поступають до продажу, а потім підшуковують покупців).

Що робити, якщо обліковий запис заблоковано

В "Укрзалізниці" також розповіли, як оформлювати групове замовлення за правилом та використовувати застосунок для власних подорожей з родиною та друзями.

"Якщо все ж таки виникла якась помилка – дзвоніть нам на 0 800 503 111, оперативно розберемося", – повідомили в "УЗ".

Де здійснити групові замовлення

На спеціально створеному для цього ресурсі.

Раніше повідомлялося, що пасажирам даватимуть по 2-3 тис. гривень. "Укрзалізниця" запустила безкоштовний потяг.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.