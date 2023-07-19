У Польщі викрили мережу агентів РФ: планували підриви поїздів з допомогою для України

Польські спецслужби викрили мережу агентів Росії, які планували диверсії на залізниці щодо поїздів з гуманітарною допомогою для України.

Про це повідомляє Gazeta Polska.

За інформацією видання, у 66 томах відповідної справи описані вказівки російським агентам про підриви поїздів, які прямують з допомогою до України. Через ризик влаштування таких диверсій спецслужби Польщі розпочали арешти.

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"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великим для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", – розповіло знайоме з матеріалами справи анонімне джерело.

Журналісти зауважили, що російська агентурна мережа була доволі "свіжою": її створили на початку 2023 року. Агенти отримували вказівки напряму від країни-агресорки. За виконання завдань їм платили криптовалютою.

Видання наголосило, що викрита мережа російських агентів є найбільшою зі схожих таких у сучасній історії Польщі.

Російські агенти і шпигуни у Польщі

Нагадаємо, в березні 2023 року польські спецслужби за кілька днів ідентифікували та затримали трьох російських агентів. Останні стежили за постачанням зброї до України та готували диверсії на залізниці.

Згодом стало відомо, що того місяці було затримано загалом дев’ятьох російських шпигунів у Польщі. Вони збирали дані для РФ, готували диверсії та займалися пропагандою.

Зауважимо, також у березні двох російських шпигунів викрили й у Словенії. Агенти під виглядом громадян Аргентини збирали інформацію для Москви.

А в червні у Польщі заарештували російського хокеїста, який виступав за польську команду першого дивізіону. Причина арешту – участь у російській шпигунській мережі.

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