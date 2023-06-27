Діють під виглядом дипломатів: стало відомо, де в Європі найбільше російських шпигунів

Загроза з боку іноземного шпигунства є досить високою.

Росія продовжує спроби відродити свою шпигунську мережу в Європі, яка постраждала минулого року. За кількістю російських шпигунів в країні "лідирує" Швейцарія.

Про це йдеться в публічній доповіді Федеральної розвідувальної служби Швейцарії.

Як зазначають у розвідці країни, загроза з боку іноземного шпигунства є досить високою. Шпигуни РФ діють переважно під дипломатичним прикриттям.

"Причина такої значної уваги російської розвідки до невеликої нейтральної Швейцарії пояснюється тим, що на території країни розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій. Особливо швейцарська розвідка побоюється, що росіяни спробують використовувати в своїх цілях швейцарських чиновників, які відповідають за роботу з Радою Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ще одна дилема з якою стикнулася Швейцарія - протидія російським спробам обходити введені проти РФ санкції.

"Оскільки Росія використовує компанії в Євразійському економічному союзі, Туреччині та Індії для закупівель, діяльність [швейцарської розвідки] з моніторингу повинна бути поширена на регіони, яким в минулому приділялося мало уваги", – йдеться в доповіді.

Російські спецслужби будуть діяти більш агресивно на території Європи, вважає голова Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Томас Хальденванг.

Раніше у Словенії затримали двох шпигунів Російської Федерації, які під виглядом громадян Аргентини збирали інформацію для Москви.

Крім того, польські служби викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Група мала вести підготовку до диверсійної діяльності на території Польщі, зокрема на залізниці та автошляхах, якими транспортують зброю для України.

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