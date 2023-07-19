В Польше разоблачили сеть агентов РФ: планировали взрывы поездов с помощью для Украины

Польские спецслужбы разоблачили сеть агентов России, которые планировали диверсии на железной дороге против поездов с гуманитарной помощью для Украины.

Об этом сообщает Gazeta Polska.

По информации издания, в 66 томах соответствующего дела описаны указания российским агентам о взрывах поездов, следующих с помощью в Украину. Из-за риска таких диверсий спецслужбы Польши начали аресты.

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"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", — рассказал знакомый с материалами дела анонимный источник.

Журналисты отметили, что российская агентурная сеть была достаточно "свежей": ее создали в начале 2023 года. Агенты получали указания напрямую от страны-агрессора. За выполнение заданий им платили криптовалютой.

Издание подчеркнуло, что разоблаченная сеть российских агентов является крупнейшей из подобных таких в современной истории Польши.

Российские агенты и шпионы в Польше

Напомним, в марте 2023 года польские спецслужбы за несколько дней идентифицировали и задержали троих российских агентов. Последние следили за поставкой оружия в Украину и готовили диверсии на железной дороге.

Впоследствии стало известно, что в том месяце было задержано девять российских шпионов в Польше. Они собирали данные для РФ, готовили диверсии и занимались пропагандой.

Заметим, что также в марте двух российских шпионов разоблачили и в Словении. Агенты под видом граждан Аргентины собирали информацию для Москвы.

А в июне в Польше арестовали российского хоккеиста, выступавшего за польскую команду первого дивизиона. Причина ареста – участие в российской шпионской сети.

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