Таропрогноз на 21-27 августа 2023: что карты нам предвещают

На протяжении нескольких веков с помощью карт Таро узнавали вероятное будущее и расшифровывали истинную суть произошедших событий. В XX веке этот инструмент для гадания стал самым популярным средством для гадания, уступая разве что рунам.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Отшельник"

Эта карта говорит о том, что, несмотря на то, живете ли вы вместе с партнером, или сейчас одиноки, стоит для начала научиться доверять самому себе и своим ощущениям. Создайте границы в своих отношениях с окружающими и не позволяйте другим навязывать те модели поведения, которые вам не по душе.

В это кризисное время для того, чтобы научиться быть с другими, нужно прежде всего овладеть искусством одиночества. Речь идет не об одиночестве, а о том, что следует уединяться, отступать, молчать, анализировать собственные чувства и чувства для того, чтобы найти силы затем двигаться вперед.

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Поразмышляйте над тем, когда вы последний раз молчали и просто наблюдали за происходящим. Не стоит сейчас суетиться, как муха в кипятке, остановитесь и выдохните. В тишине соберитесь с мыслями о том, что делать дальше. Для того чтобы ясно увидеть свой путь, вам понадобится немного времени, при этом вам следует оставаться верным себе.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Десятка жезлов"

"Десятка жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро. Масть жезлов в картах Таро свидетельствует о работе и страсти к ней, движении и развитии, возможности новых перспектив и открытии новых горизонтов. А именно эта карта свидетельствует о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Перестаньте быть "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Двойка жезлов"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Двойка жезлов" представляет масть жезлов, символизирующих страсть, действенность и желание развития.

Эта карта говорит о достижениях, смелости, желаниях и развитии личной силы. В сфере финансов вы можете чувствовать себя всесильным, но еще нужно убедить в этом других людей. Поэтому смело отстаивайте свое мнение и демонстрируйте деловые качества. Чтобы добиться финансового успеха, проявите настойчивость и гибкость.

Также следует расширять собственные горизонты и подхватывать новые идеи, которые витают в воздухе. Берите "быка за рога" и двигайтесь дальше.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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