Путин не может найти выход из ситуации: у диктатора есть наибольший страх

Владимир Путин уже не может себя контролировать. Его охватывает паника из-за ситуации, в которой он оказался. У диктатора даже есть самая большая фобия.

Об этом рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, сообщает 24 канал.

Чего боится Путин

По словам правозащитника, некоторые нападения паники у Путина можно проследить в его отдельных публичных выступлениях. В частности, один из таких запомнился в начале мятежа погибшего вожака вагнеровцев Евгения Пригожина.

"Очевидно, что он не смог себя контролировать в ночь с 23 на 24 июня, когда Путин говорил что-то об угрозе революции. Также пытался провести параллель между собой и "вагнеровцами", что будто бы они "одной крови", поэтому не нужно устраивать государственный переворот", – сказал Осечкин.

Среди прочего, российский президент:

часто погружается в свои мысли, кое-где по 30 минут не выходит из ванной или туалета;

имеет регулярные приступы паники, это не скрывают в его окружении.

"В конце концов, Путин не понимает, как выйти из ситуации. Но самая большая его фобия – закончить жизнь как Муаммар Каддафи (ливийский диктатор и террорист – ред.)", – подытожил Осечкин.

Напомним, Владимир Путин как любитель сакральных дат поставил себе новый дедлайн окончания войны в Украине — к 80-летию победы в так называемой "Великой отечественной войне". Однако 9 мая 2025 г. вряд ли станет праздничным днем для хозяина Кремля.

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