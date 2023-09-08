Путін не може знайти вихід із ситуації: у диктатора є найбільший страх

Володимир Путін вже не може себе контролювати. Його охоплює паніка через ситуацію, в якій він опинився. У диктатора навіть є найбільша фобія.

Про це розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, повідомляє 24 Канал.

Чого боїться Путін

За словами правозахисника, деякі напади паніки в Путіна можна простежити в його окремих публічних виступах. Зокрема, один із таких запам'ятався на початку заколоту загиблого ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина.

"Очевидно, що він не зміг себе контролювати у ніч з 23 на 24 червня, коли Путін говорив щось про загрозу революції. Також намагався провести паралель між собою та "вагнерівцями", що буцім вони "однієї крові", тому не потрібно влаштовувати державний переворот", – сказав Осєчкін.

Серед іншого, російський президент:

часто поринає у свої думки, подекуди по 30 хвилин не виходить із ванної чи туалету;

має регулярні напади паніки, це не приховують у його оточенні.

"Зрештою, Путін не розуміє, як вийти з ситуації. Та найбільша його фобія – закінчити життя як Муаммар Каддафі (лівійський диктатор і терорист – ред.)", – підсумував Осєчкін.

Нагадаємо, Володимир Путін як любитель сакральних дат поставив собі новий дедлайн закінчення війни в Україні – до 80-річчя перемоги у так званій “Великій вітчизняній війні”. Проте 9 травня 2025 року навряд чи стане святковим днем для господаря Кремля.

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