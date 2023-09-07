"Вагнерівці" в ролі інструкторів жорстоко б'ють білоруських солдатів

Після вбивства верховоди ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина його колишні підопічні залишаються на білоруських полігонах і продовжують працювати інструкторами.

Білоруський військовослужбовець розповів виданню Nexta, які методи “навчання” застосовують "вагнерівці" на території Білорусі.

За його словами, найманці за будь-яке порушення дисципліни карають фізичним насильством. "Вагнерівці" жорстоко б'ють солдатів навіть за неідеально заправлену постіль. А якщо кого-небудь зловлять на крадіжці - погрожують залишити людину інвалідом.

У білоруських казармах утворилася ієрархія схожа на тюремну, яка є близькою по духу для найманців. Наближеній до них "верхівці" дістаються особливі "ніштяки" - спорядження, шеврони, паливо. Безкоштовно можна розраховувати лише на форму, зняту з трупів.

За чутками, за свою “роботу” колишні найманці ПВК “Вагнер” отримують близько $5000 на місяць.

Нагадаємо, деякі експерти вважають, що колишні "вагнерівці" в майбутньому можуть повернутися до України, якщо Кремль виконає певні їхні умови.

Читайте також: