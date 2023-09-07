Амбітний прогноз: генерал армії припустив, коли відбудеться повна деокупація української території

Сьогодні концепція росіян полягає в тому, що вони переходять до затяжної широкомасштабної війни з мобілізацією всіх ресурсів. Натомість в українців зовсім інший підхід: не заморозити, а шукати слабкі місця, маневрувати, знищувати резерви ворога і в оперативно вигідних ситуаціях просуватись вперед, створюючи передумови для широкого наступу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

Складне, але важливе завдання

Відтак з нашого боку немає ідеї затягування війни. У нас сьогодні така тактика:

пройти на півдні або на сході в деяких секторах ряд потужних укріплень або зайти з флангів;

пробити лінію оборони і розпочати вже комплексні операції по звільненню територій.

Якщо ми говоримо про Запорізькій напрямок, це дійти до моря. З іншого боку, з Херсонської області можна зайти й вже фактично взяти в "кліщі" величезне угрупування в цьому секторі.

Отут уже передумови і звільнення територій, і їхнього відступу або втечі. За словами генерала, вже починає вимальовуватися перспектива і по Криму. Може частково і затягується процес, коли Росія буде успішно нарощувати ресурси, особливо вогневі й людські.

"Але ми це враховуємо і орієнтуємося на те, що на якомусь етапі перейдемо до широкомасштабних наступальних операцій і не будемо заморожувати конфлікт. Тому що територія, яка сьогодні окупована, повинна бути звільнена, я рахую, до кінця цього року, максимум – до початку наступного", – підсумував Маломуж.

Раніше Маломуж сказав, що погіршення погодних умов не завадить просуванню ЗСУ.

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