Амбициозный прогноз: генерал армии предположил, когда произойдет полная деоккупация украинской территории

Сегодня концепция русских состоит в том, что они переходят к затяжной широкомасштабной войне с мобилизацией всех ресурсов. В то же время у украинцев совсем другой подход: не заморозить, а искать слабые места, маневрировать, уничтожать резервы врага и в оперативно выгодных ситуациях продвигаться вперед, создавая предпосылки для широкого наступления.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Сложная, но важная задача

Следовательно, с нашей стороны нет идеи затягивания войны. У нас сегодня такая тактика:

пройти на юге или востоке в некоторых секторах ряд мощных укреплений или зайти с флангов;

пробить линию обороны и начать уже комплексные операции по освобождению территорий.

Если мы говорим о Запорожском направлении, это дойти до моря. С другой стороны, из Херсонской области можно зайти и уже фактически взять в "клещи" огромную группировку в этом секторе.

Здесь уже предпосылки и освобождения территорий, и их отступления или бегства. По словам генерала, уже начинает вырисовываться перспектива и по Крыму. Может, частично и затягивается процесс, когда Россия будет успешно наращивать ресурсы, особенно огневые и человеческие.

"Но мы это учитываем и ориентируемся на то, что на каком-то этапе перейдем к широкомасштабным наступательным операциям и не будем замораживать конфликт. Потому что территория, которая сегодня оккупирована, должна быть освобождена, я считаю, к концу этого года, максимум – к началу следующего "

Ранее Маломуж сказал, что ухудшение погодных условий не помешает продвижению ВСУ.

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