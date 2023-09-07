"Потрібно перезавантажити роботу Міністерства оборони" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова, заявивши, що він може перезавантажити роботу Міністерства оборони.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 7 вересня.

"Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно", – заявив президент.

Також глава держави привітав українських героїв із Днем воєнної розвідки України.

"Всі ми розуміємо, наскільки вони круті – наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України", – сказав він.

Щодо міжнародних переговорів, то Зеленський розповів про теми розмов з прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком та прем’єром Ізраїлю Нетаньягу. Звичайно – це безпека.

"Провів кілька важливих нарад саме щодо нашої міжнародної роботи. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію", – повідомив Зеленський.

Про нацгвардійців на сході та півдні

Зеленський відзначив 12-ту бригаду спеціального призначення, яка б’ється на сході України. А також 3-тю та 15-ту бригади Нацгвардії, які воюють на південних напрямках.

"Я дякую вам, воїни, за дуже-дуже результативне знищення окупантів! Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх. На всіх рівнях. Від усіх, хто воює заради України, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі", – підсумував президент.

Додамо, що раніше Зеленський розсекретив ім'я розвідника, який воював у тилу окупантів. Це – підполковник Олег Бабій, якого було удостоєно звання Героя України посмертно.

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