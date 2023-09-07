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"Потрібно перезавантажити роботу Міністерства оборони" – Зеленський

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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"Потрібно перезавантажити роботу Міністерства оборони" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Володимир Зеленський

Зеленський офіційно представив нового міністра оборони України.

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова, заявивши, що він може перезавантажити роботу Міністерства оборони.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 7 вересня.

"Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно", – заявив президент.

Також глава держави привітав українських героїв із Днем воєнної розвідки України.

"Всі ми розуміємо, наскільки вони круті – наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України", – сказав він.

Щодо міжнародних переговорів, то Зеленський розповів про теми розмов з прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком та прем’єром Ізраїлю Нетаньягу. Звичайно – це безпека.

"Провів кілька важливих нарад саме щодо нашої міжнародної роботи. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію", – повідомив Зеленський.

Про нацгвардійців на сході та півдні

Зеленський відзначив 12-ту бригаду спеціального призначення, яка б’ється на сході України. А також 3-тю та 15-ту бригади Нацгвардії, які воюють на південних напрямках.

"Я дякую вам, воїни, за дуже-дуже результативне знищення окупантів! Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх. На всіх рівнях. Від усіх, хто воює заради України, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі", – підсумував президент.

Додамо, що раніше Зеленський розсекретив ім'я розвідника, який воював у тилу окупантів. Це – підполковник Олег Бабій, якого було удостоєно звання Героя України посмертно. 

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