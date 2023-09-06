Путін визначив новий крайній термін закінчення війни — експерт

Очільник Інституту Майбутнього Вадим Денисенко вважає, що президент РФ Володимир Путін як любитель сакральних дат поставив собі новий дедлайн закінчення війни в Україні — до 80-річчя перемоги у так званій “Великій вітчизняній війні”. Водночас він зауважив, що 9 травня 2025 року навряд чи стане святковим днем для господаря Кремля.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Денисенко зауважив, що Путін провів нараду з приводу ювілейної дати ще за півтора роки до самої події. За його словами, це свято в голові Путіна і його оточення зводиться щонайменше до трьох аспектів.

Спроба об’єднати росіян

На думку Денисенка, відбувається намагання об’єднати росіян навколо ідеї перемоги і Путіна як її уособлення.

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“Гра, яку вів Путін останні півтора роки, зводилася до простої формули “Головне, що не стало гірше” і зараз почала тріщати по швах. Народ в усіх опитування говорить, що стало гірше, а тому зараз ключовий аспект пропаганди Кремля судорожно шукає заміну цій формулі: аж надто видно, що життя в матеріальному плані погіршується... 09.05.2025 - це мрія про швидке, як би це парадоксально не звучало, закінчення війни. І надія для російського населення, що потерпіти треба всього лише до травня 2025 року”, - написав експерт.

Демонстрація для світу

Вадим Денисенко вважає, що Путін демонструє, що поки не потребує посередників і свої проблеми зараз буде вирішувати сам.

“Він знає тільки один прийом: підняття ставок, а тому він вирішив, що поки в нього немає чим піднімати ставки, він не вестиме переговорів. Зараз він судорожно шукає, а що ж могло б стати причиною для підняття ставок: війна в Нігері, яка провалилася, нові технології для КНДР, які він, як на мене, не зможе передати чи щось інше - поки ми не знаємо. Путін судорожно шукає, чим він би міг підняти ставки”, - зауважив він.

Посилення репресій в РФ

Експерт відзначив, що в Росії триває “затискання гайок”, насамперед, для ЗМІ та еліт, зокрема, Кремлю вдалося повністю взяти під контроль телеграм канали та воєнкорів.

“В РФ розпочалася війна за маргіналізацію частини ура-патріотів. Формула Кремля проста: або ви підтримуєте наше бачення світу, де 80-річчя перемоги є апофеозом всього і мовчите про ситуацію на фронтах - у вас все добре. Якщо ні - вас чекає доля Гіркіна. З елітами ситуація схожа. Тільки тут прикладоми є не Гіркін, а Пригожин, якого вбили попри те, що Путін дав слово його не чіпати...” - зазначив Денисенко.

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Він вважає, що Росія входить в черговий виток закручування гайок, де консенсус еліт зводиться до нової для Росії формули “все підпорядковується ідеї Путіна і кількох людей з його оточення вести безлімітну війну. А ви погоджуєтеся або знищуєтеся”.

Водночас експерт зазначив, що життя уже вносить корективи у плани Путіна. “Еволюція від Київ за три дні до день перемоги в 2025 триває, святкувати Путіну буде нічого”, - підсумував Вадим Денисенко.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що війна Росії проти України може закінчитись не тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статись після повалення режиму Путіна.

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