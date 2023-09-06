Путин определил новый крайний срок окончания войны — эксперт

Глава Института Будущего Вадим Денисенко считает, что президент РФ Владимир Путин как любитель сакральных дат поставил себе новый дедлайн окончания войны в Украине — к 80-летию победы в так называемой "Великой отечественной войне". В то же время, он отметил, что 9 мая 2025 года вряд ли станет праздничным днем для хозяина Кремля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Денисенко отметил, что Путин провел совещание по поводу юбилейной даты еще за полтора года до события. По его словам, этот праздник в голове Путина и его окружение сводится как минимум к трем аспектам.

Попытка объединить россиян

По мнению Денисенко, предпринимаются попытки объединить россиян вокруг идеи победы и Путина как ее олицетворения.

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“Игра, которую вел Путин последние полтора года, сводилась к простой формуле “Главное, что не стало хуже” и сейчас начала трещать по швам. Народ во всех опросах говорит, что стало хуже, а потому сейчас ключевой аспект пропаганды Кремля судорожно ищет замену этой формуле: слишком видно, что жизнь в материальном плане ухудшается... 09.05.2025 — это мечта о скором, как бы это ни парадоксально ни звучало, окончание войны. И надежда для российского населения, что потерпеть нужно всего-навсего до мая 2025 года", — написал эксперт.

Демонстрация для мира

Вадим Денисенко считает, что Путин демонстрирует, что пока не нуждается в посредниках и свои проблемы сейчас будет решать сам.

“Он знает только один прием: поднятие ставок, поэтому он решил, что пока у него нечем поднимать ставки, он не будет вести переговоров. Сейчас он судорожно ищет, а что же могло бы стать причиной для поднятия ставок: провалившаяся война в Нигере, новые технологии для КНДР, которые он, по-моему, не сможет передать или что-то другое — пока мы не знаем. Путин судорожно ищет, чем он мог бы поднять ставки”, — отметил он.

Ужесточение репрессий в РФ

Эксперт отметил, что в России продолжается "зажим гаек", прежде всего, для СМИ и элит - в частности, Кремлю удалось полностью взять под контроль телеграмм-каналы и военкоров.

“В РФ началась война за маргинализацию части ура-патриотов. Формула Кремля проста: или вы поддерживаете наше видение мира, где 80-летие победы является апофеозом всего и молчите о ситуации на фронтах – у вас все хорошо. Если нет – вас ждет судьба Гиркина. С элитами ситуация схожая. Только здесь примером является не Гиркин, а Пригожин, которого убили, несмотря на то, что Путин дал слово его не трогать...” — отметил Денисенко.

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Он считает, что Россия входит в очередной виток закручивания гаек, где консенсус элит сводится к новой для России формуле “все подчиняется идее Путина и нескольких людей из окружения вести безлимитную войну. А вы соглашаетесь или уничтожаетесь”.

В то же время эксперт отметил, что жизнь уже вносит коррективы в планы Путина. "Эволюция от Киева за три дня до дня победы в 2025 году продолжается, праздновать Путину будет нечего", — подытожил Вадим Денисенко.

Напомним, глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах генерал-лейтенант Валерий Кондратюк считает, что война России против Украины может закончиться не только военным путем. Он отметил, что это может произойти после свержения режима Путина.

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