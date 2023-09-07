В Украину из Москвы вернули мальчика, семью которого разделила линия фронта

Давид, которому на момент вторжения было 11 лет, выехал в контролируемую Украиной часть Донбасса, а затем оказался в Москве, вернулся в семью.

В Украину удалось вернуть мальчика Давида из Донбасса, который сначала оказался на оккупированной территории, а затем в Москве.

Историю семьи рассказала глава Украинской сети за права ребенка Дарья Касьянова "УП. Жизнь" и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

До войны Давид жил с родителями и братьями и сестрами в Донецкой области. Со временем семья переехала на Львовщину.

С самого начала вторжения отец детей служит в ВСУ.

Тем временем Давид, которому на тот момент было 11 лет, выехал в контролируемую Украиной часть Донбасса в гости к прабабушке. После 22 февраля 2022 года ребенок находился под оккупацией.

"Он жил с прабабушкой в селе Старомлиновка Донецкой области. Его мать, Лилия, с тремя младшими братьями и сестрами на тот момент жила на Львовщине. Так мальчик оказался на временно оккупированной территории, а семью разделила линия фронта", – сообщила Ирина Верещук.

Затем Давида вывезли в Донецк к дяде, который позже отвез мальчика в Москву. Мама не могла уехать и вернуть сына, потому что ее муж защищает Украину.

Дядя Давида отдавать не хотел, угрожал устроить ребенка в приют.

"Давид очень хотел к маме и в Украине. Ребенок – патриот. Его мама обратилась на горячую линию Министерства реинтеграции, и мы разработали план, как вернуть Давида домой", – рассказала Дарья Касьянова.

Совместными усилиями ребенка удалось вернуть в Украину.

"Теперь у них все хорошо. Правда, и мальчик, и мама нуждаются в психологической поддержке", – рассказывает Дарья Касьянова.

Между тем Мариупольский горсовет сообщил, что в оккупированном городе люди живут в аварийных, полуразрушенных домах и стоят в очередях в так называемые госучреждения. Там почти за 1,5 года оккупации почти ничего не изменилось. В частности, большинство поврежденных в результате войны домов до сих пор находятся в полуразрушенном состоянии.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет из-за избежания РФ ответственности за оккупацию 2008 года части Грузии и 2014 года Крыма.

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