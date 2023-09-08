В Сумах раздался звук взрыва — СМИ

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 8 сентября в Сумах раздался звук взрыва.
Об этом журналисты Общественного сообщили в Telegram-канале.
Также в регионе была объявлена воздушная тревога.
К тому же, Воздушные Силы ВСУ заявили о ракетной опасности для Сумской области.
"В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя" – сообщили в Сумской ОВА. Позже раздался сигнал отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что вражеские беспилотники устроили беспокойную ночь для жителей Одесской области.
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