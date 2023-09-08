Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумах раздался звук взрыва — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумах раздался звук взрыва — СМИ

На территории Сумщины раздается воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 8 сентября в Сумах раздался звук взрыва.

Об этом журналисты Общественного сообщили в Telegram-канале.

Также в регионе была объявлена воздушная тревога.

К тому же, Воздушные Силы ВСУ заявили о ракетной опасности для Сумской области.

"В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя" – сообщили в Сумской ОВА. Позже раздался сигнал отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что вражеские беспилотники устроили беспокойную ночь для жителей Одесской области.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
545
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация