Прогноз погоды на 8 сентября: в Украине будет по-осеннему тепло

В пятницу, 8 сентября, в Украине будет теплая и солнечная погода. Осадки не прогнозируются.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В последний рабочий день недели в Украине будет облачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +6-11°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +19-24°. Значительно теплее будет в южной части и в Закарпатье: ночью +11-16°, а днем +22-27°.

Прогноз погоды в Украине на 8 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области в пятницу будет небольшая облачность и без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Также 8-10 сентября синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

В Киевской области температура воздуха ночью составит +6-11°, днем — 19-24° тепла. В Киеве ночью столбики термометров около 10° тепла, а днем воздух прогреется до +21-23°.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, какой будет погода в сентябре. В частности, что в первую неделю месяца в Украине будут преобладать достаточно комфортные значения температуры.

Читайте также: