ВСУ имеют успехи под Бахмутом: Маляр назвала, где есть продвижение

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили около 2 кв. км под Бахмутом.

На Бахмутском направлении украинские войска имели определенный успех в районе Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 11 сентября.

"Там (в районе Клещиевки и Андреевки – ред.) мы вытесняли противника с занимаемых позиций, и там есть у нас определенные продвижения вперед. И за прошлую неделю освобожденная территория там составила около 2 квадратных километров", – рассказала Маляр.

Также читайте Эксперт назвал дату, когда россияне могут перейти в масштабное наступление

Она отметила, что во время украинской наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено 49 кв. км.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: У ВСУ есть продвижения! На фронте горячо и очень горячо! | Маляр

Расположение на карте Бахмута, Клещиевки и Андреевки

Отметим, Маляр также сообщила, что на прошлой неделе на юге Украины ВСУ имели успех и продвижение в районе Роботиного и Вербового. Там удалось освободить и 1,5 кв. км территории.

Читайте также: