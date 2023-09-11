ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: Маляр назвала, де є просування

За минулий тиждень Сили оборони України звільнили близько 2 кв. км під Бахмутом.

На Бахмутському напрямку українські війська мали певний успіх у районі Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 11 вересня.

"Там (у районі Кліщіївки та Андріївки – ред.) ми витісняли противника із займаних позицій, і там є у нас певні просування вперед. І за минулий тиждень звільнена територія там склала близько 2 квадратних кілометрів", – розповіла Маляр.

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Вона зазначила, що під час української наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено 49 кв. км.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ мають просування! На фронті гаряче і дуже гаряче! | Маляр

Розташування на мапі Бахмута, Кліщіївки та Андріївки

Зауважимо, Маляр також повідомила, що минулого тижня на півдні України ЗСУ мали успіх та просування в районі Роботиного та Вербового. Там вдалося звільнити та 1,5 кв. км території.

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