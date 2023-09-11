Експерт назвав дату, коли росіяни можуть перейти у масштабний наступ

Російські окупаційні війська накопичують ресурси, щоб перейти у наступ. Це може статися 26 вересня.

Таку думку озвучив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Він зазначає, що зараз слід звернути увагу на Куп'янсько-Лиманський напрямок.

"Там концентрується підрозділ 25-ї армії. Генерал Сирський говорить про те, що вони готуються перейти в наступ у найближчій перспективі. Підтягуються додаткові резерви у районі Бахмута з боку ворожої армії. Серйозна концентрація сил та засобів на північ і на південь від Бахмута", - каже експерт.

Зокрема, ворог зосередив на Токмацькому напрямку дві бойові повітряно-десантні дивізії противника.

"Одна з них – на базі рязанського повітрянодесантного училища. Тому ресурсів у росіян досить багато, вони їх підтягують і готуються до атаки", - прогнозує експерт.

За його даними, у Севастополі серед військовослужбовців іде розмова про те, що 26 вересня – це та дата, коли путінська армія може перейти в масштабний наступ.

"До цього періоду підтягуватимуться особовий склад та резерви", - наголосив Селезньов.

Додамо, що росіяни продовжують чинити наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Зокрема, є загроза того, що Куп'янськ може перетворитися на другий Бахмут.

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