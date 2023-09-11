У квітковій сукні та жакеті: принцеса Анна разом з Уельськими відвідала запис подкасту

Королівська принцеса Анна взяла участь у записі подкасту, співведучим якого виступає її зять – Майк Тіндалл. Чоловік її дочки Зари.

73-річна принцеса Анна була присутня на записі подкасту, який відбувся у Зеленій вітальні Віндзорського замку 6 вересня, у компанії принца та принцеси Уельських. У подкасті "Хороший, поганий та регбі" обговорювали сьогоднішній стан спорту і, зокрема, регбі. Докладніше про запис подкасту ми розповідали раніше.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Королівська принцеса приїхала на запис у білій сукні-сорочці у квітковий принт, поверх якої одягла короткий чорний жакет. На шиї у принцеси було золоте кольє, у вухах мініатюрні золоті сережки, а на грудях пришпилена велика брошка. Також Анна одягла годинник на коричневому шкіряному ремінці.

Її волосся було зібране в традиційне укладання, а в макіяжі вона лише злегка підкреслила губи блиском.

Принц і принцеса Уельські з'явилися у програмі "Гарний, поганий і регбі" Майка Тіндалла разом із принцесою Анною / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми згадували, як принцеса Анна приїжджала на кінні змагання до Києва.

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