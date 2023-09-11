"Феноменальне" двоголове порося шокувало Мережу – відео

У свині одне тіло, два вуха, дві голови та четверо очей.

У Гондурасі народилося рідкісне порося-мутант.

Про це пише dailystar.co.uk.

Тварина має одне тіло, два вуха, дві голови та четверо очей.

У відео, яке з'явилося в Мережі, чоловік демонструє свиню на камеру, назвавши її "двоголовим феноменом".

Деякі користувачі назвали рідкісну тварину "милою".

Воно дуже миле, хоч і страждає

Мені так сумно, бідолаха

Але інші сказали, що деформоване порося нагадало їм "жахливу Свинку Пеппу".

Повідомляється, що деформація спричинена рідкісним станом, відомим як "осьова біфуркація". Це відбувається, коли ембріон поділяється на два окремих організми, утворюючи близнюків, але цей процес не завершено.

Мутація також може статися у людей і в результаті на світ з'являються сіамські близнюки. Також відомо, що це траплялося і з іншими тваринами, зокрема зміями, великою рогатою худобою, вівцями, кішками, собаками і рибами.

Коли тварини народжуються з таким захворюванням, їхня очікувана тривалість життя, як правило, дуже мала — всього декілька місяців.

Користувачі також благали чоловіка терміново відвезти тварину до ветеринара, щоб позбавити її страждань.

Відвезіть його до ветеринара, схоже, йому зле

Будь ласка, відвезіть його до ветеринара, щоб вони могли його приспати

Нагадаємо, не так давно у зоомагазині вилупилася двоголова змія. Працівники сподіваються, що із плазуном усе буде гаразд.

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