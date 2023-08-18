У зоомагазині вилупилася двоголова змія – відео

У Великій Британії у зоомагазині вилупилася двоголова змія.

Співробітники зоомагазину, який спеціалізується на рептиліях та екзотичних тваринах, були шоковані після того, як з одного з їхніх яєць вилупилася двоголова свиноноса змія.

Відео з рідкісним плазуном вони опублікували в Instagram.

"Вона вилупилася сама і вже скинула шкіру без сторонньої допомоги. Зламів на тілі начебто немає, лише кінчик хвоста закручений. Здається, у неї теж немає проблем із рухом. І сумно, і захоплююче водночас", - йдеться у коментарі.

Особливого плазуна не продають. Також працівники розповіли, що права голова із задоволенням бере їжу, тоді як ліва чинить опір:

"Ми думаємо, що горло може бути трохи вужчим для цієї голови, оскільки вона, здавалося, боролася, коли раніше пропонували їжу. Сподіваємося, згодом це покращиться, коли змія підросте... Схрестимо пальці".

Нагадаємо, у США сім'я знайшла у своєму саду двоголову змію. Її віддали до зоопарку.

Читайте також: