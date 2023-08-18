В зоомагазине вылупилась двухголовая змея — видео

Работники надеются, что с пресмыкающимся все будет хорошо.

В Великобритании в зоомагазине вылупилась двухголовая змея.

Сотрудники зоомагазина, специализирующегося на рептилиях и экзотических животных, были шокированы после того, как из одного из их яиц вылупилась двухголовая свиноносая змея.

Видео с редким пресмыкающимся они опубликовали в Instagram.

"Она вылупилась сама и уже сбросила кожу без посторонней помощи. Переломов на теле вроде бы нет, только кончик хвоста закрученный. Кажется, у нее также нет проблем с движением. И грустно, и увлекательно одновременно", — говорится в комментарии.

Особого пресмыкающегося не продают. Также работники рассказали, что правая голова с удовольствием берет пищу, тогда как левая сопротивляется:

"Мы думаем, что горло может быть немного уже для этой головы, поскольку она, казалось, боролась, когда раньше предлагали еду. Надеемся, со временем это улучшится, когда змея подрастет... Скрестим пальцы".

Напомним, в США семья нашла в своем саду двухголовую змею. Ее отдали в зоопарк.

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