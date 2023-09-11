Нічна атака "Шахедами": скільки БПЛА випустили окупанти і скільки дронів знищено

Низка ворожих безпілотників була знищена у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Російські війська випустили по Україні в ніч проти 11 вересня 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Українським захисникам вдалося знищити всі ворожі безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з заявою, вночі росіяни запустили 12 безпілотників Shahed-136/131 у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. Пуски були здійснені з південно-східного напрямку (російські Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

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До відбиття російської атаки були залучено українські зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 "Shahed-136/131" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу", – йдеться в повідомленні ПС.

Окрім того, окупанти застосували тактичну авіацію на Дніпропетровщині. Ворог випустив там із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. За попередніми даними, минулося без втрат.

Статистика про знищені російські БПЛА на 11 вересня / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня російські загарбники влаштували масовану атаку "Шахедами" по Києву. Сили ППО збили 20 безпілотників. Уламки ворожих цілей впали у кількох районах Києва, завдавши пошкоджень і поранивши людину.

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