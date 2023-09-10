У Дніпрі в одному з супермаркетів помітили змію: відео

Увечері в суботу, 9 вересня, в одному із супермаркетів міста Дніпра покупці зауважили несподіваного відвідувача. У візочку для продуктів лежав велетенський пітон.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Як видно на опублікованих кадрах, поруч із плазуном у візочку лежать великі пластикові пляшки із напоями. Господар цього екзотичного домашнього улюбленця, який прихопив його з собою на прогулянку до магазину, очевидно, відійшов за іншими покупками.

У підписі до відео уточнили, що покупець із пітоном завітав до супермаркету на бульварі Слави у житловому масиві Перемога.

У коментарях до опублікованого відео на появу змії у супермаркеті відреагували жартами. Хтось написав, що пітона важко прогодувати, тому його здали до магазину, інший жартівник поцікавився, хто забув у супермаркеті свою дружину.

У Дніпрі в одному з супермаркетів помітили змію

Як повідомляє Дніпровська панорама, у цьому житловому масиві не вперше зустрічають пітона на прогулянці. Велетенську змію часом вигулюють у сквері Прибрежному та навіть купають у фонтані. Ймовірно, це один і той же домашній улюбленець.

Нагадаємо, раніше в одному з автобусів Києва помітили молодого чоловіка, який перевозив у громадському транспорті пітона на шиї.

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