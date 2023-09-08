Чи може Куп'янськ стати другим Бахмутом: відповідь експерта

Росіяни продовжують чинити наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Зокрема, є загроза того, що Куп'янськ може перетворитися на другий Бахмут.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону.

За його словами, у разі прориву російської оборони на півдні, російському суспільству треба буде щось "згодувати" під виглядом якоїсь нібито видатної перемоги.

"На кшталт того, що ми підійшли впритул до Куп'янська, це видатна перемога, ми майже захопили цей важливий комунікаційний вузол противника, відновлюємо наш контроль над Харківською областю, а прикрі поразки на півдні не варті нашої уваги", - прогнозує експерт.

Наступне питання полягає у військовій площині.

"Концентрацією таких сил і засобів, які вони можуть собі дозволити на цьому напрямку, противник намагається відволікти наші сили та засоби від південного напрямку, примушуючи нас перекидати більше резервів саме на цей напрямок з метою стримання наступу", - додає Грабовський.

Ситуація на сьогодні там залишається значно складною.

Ми зараз втримуємо тиск противника визначеним комплектом сил та засобів. Є певний ризик. що противник може просто банально перевершити нас у силах та засобах, і на певних ділянках ми не можемо виключити напружених бойових дій. Чи може Куп'янськ стати другим Бахмутом - так, цілком ймовірно, треба бути до цього готовими", - резюмує експерт.

Нагадаємо, що окупаційна армія РФ готує штурмові загони та перекидає частини 25-ї армії на ділянку фронту Куп'янськ-Лиман.

Читайте також: