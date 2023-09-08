Может ли Купянск стать вторым Бахмутом: ответ эксперта

Россияне продолжают наступление на Купянско-Лиманском направлении. В частности, есть угроза того, что Купянск может превратиться во второй Бахмут.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

По его словам, в случае прорыва российской обороны на юге, российскому обществу нужно будет что-то "кормить" под видом какой-то выдающейся победы.

"Подобно тому, что мы подошли вплотную к Купянску, это выдающаяся победа, мы почти захватили этот важный коммуникационный узел противника, восстанавливаем наш контроль над Харьковской областью, а досадные поражения на юге не стоят нашего внимания", — прогнозирует эксперт.

Следующий вопрос состоит в военной плоскости.

"Концентрацией таких сил и средств, которые они могут себе позволить в этом направлении, противник пытается отвлечь наши силы и средства от южного направления, заставляя нас опрокидывать больше резервов именно на это направление с целью сдерживания наступления", — добавляет Грабовский.

Ситуация на сегодняшний день там остается значительно сложной.

Мы сейчас удерживаем давление противника определенным комплектом сил и средств. Есть определенный риск. что противник может просто банально превзойти нас в силах и средствах, и на некоторых участках мы не можем исключить напряженных боевых действий. Может ли Купянск стать вторым Бахмутом — да, по всей вероятности, нужно быть к этому готовыми", — резюмирует эксперт.

Напомним, что оккупационная армия РФ готовит штурмовые отряды и опрокидывает части 25-й армии на участок фронта Купянск-Лиман.

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