Не прийшов до ТЦК, бо пас корів: жителя Волині засудили за ухилення від мобілізації

У Волинській області суд виніс вирок чоловікові, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК та СП, пояснивши це тим, що пас корів.

Про це повідомляє видання "Волинські новини".

У матеріалах справи, яку розглядали у Ратнівському райсуді, йдеться, що житель Волині Сергій А. 15 вересня отримав собисто в руки повістку до військкомату. Однак у вказаний день чоловік не прийшов до місця збору призовників.

На судовому засіданні чоловік розкаявся у своєму вчинку. Він пояснив, що не з’явився до ТЦК, бо в зазначений день пас корів.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та засудив до трьох років ув’язнення. Водночас суд врахував каяття обвинуваченого і звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, на Тернопільщині за ухилення від мобілізації до трьох років ув’язнення було засуджено чоловіка, який пояснив, що не прийшов до військкомату, бо бачив підготовку військових та побоявся.

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