Эксперт назвал дату, когда россияне могут перейти в масштабное наступление

Российские оккупационные войска накапливают ресурсы, чтобы перейти в наступление. Это может произойти 26 сентября.

Такое мнение озвучил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

Он отмечает, что сейчас следует обратить внимание на Купянско-Лиманское направление.

"Там концентрируется подразделение 25-й армии. Генерал Сырский говорит о том, что они готовятся перейти в наступление в ближайшей перспективе. Подтягиваются дополнительные резервы в районе Бахмута со стороны вражеской армии. Серьезная концентрация сил и средств к северу и югу от Бахмута", – говорит эксперт.

В частности, враг сосредоточил на Токмацком направлении две боевые воздушно-десантные дивизии противника.

"Одна из них – на базе рязанского воздушно-десантного училища. Поэтому ресурсов у россиян достаточно много, они их подтягивают и готовятся к атаке", — прогнозирует эксперт.

По его данным, в Севастополе среди военнослужащих идет разговор о том, что 26 сентября это та дата, когда путинская армия может перейти в масштабное наступление.

"До этого периода будут подтягиваться личный состав и резервы", — подчеркнул Селезнев.

Добавим, что россияне продолжают наступление на Купянско-Лиманском направлении. В частности, есть угроза того, что Купянск может превратиться во второй Бахмут.

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