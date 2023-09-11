"Будут отражать агрессию РФ": НАТО готовится к крупнейшим военным учениям — FT

НАТО готовится к крупнейшим со времен холодной войны боевым учениям Steadfast Defender. Участие в них примут более 40 000 военнослужащих. Они запланированы весной следующего года.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО.

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Издание отмечает, что обучение состоится, "чтобы отработать попытки Альянса отразить российскую агрессию против одного из своих членов".

Как сообщили представители НАТО, к учениям привлекут от 500 до 700 воздушных боевых миссий, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Общая численность привлеченных стран достигнет 32.

"Обучение также является первым с точки зрения технических возможностей, они используют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск. НАТО также будет учиться противодействовать террористическим угрозам вне своих непосредственных границ", — пишут западные журналисты.

Обучение будет проходить в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте и является частью новой стратегии обучения, согласно которой военный альянс будет проводить два больших обучения ежегодно вместо одного. К учениям присоединится также Швеция, чью заявку на вступление в НАТО еще не ратифицировали Турция и Венгрия.

Представители НАТО заявили, что учения также "рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве того, что альянс готов воевать".

Напомним, в Балтийском море начались большие учения НАТО, во время которых будут "тренироваться отбивать атаки России".

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