"Будут отражать агрессию РФ": НАТО готовится к крупнейшим военным учениям — FT

Общее количество вовлеченных стран в военные учения достигнет 32.
НАТО готовится к крупнейшим со времен холодной войны боевым учениям Steadfast Defender. Участие в них примут более 40 000 военнослужащих. Они запланированы весной следующего года.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО.
Издание отмечает, что обучение состоится, "чтобы отработать попытки Альянса отразить российскую агрессию против одного из своих членов".
Как сообщили представители НАТО, к учениям привлекут от 500 до 700 воздушных боевых миссий, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Общая численность привлеченных стран достигнет 32.
"Обучение также является первым с точки зрения технических возможностей, они используют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск. НАТО также будет учиться противодействовать террористическим угрозам вне своих непосредственных границ", — пишут западные журналисты.
Обучение будет проходить в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте и является частью новой стратегии обучения, согласно которой военный альянс будет проводить два больших обучения ежегодно вместо одного. К учениям присоединится также Швеция, чью заявку на вступление в НАТО еще не ратифицировали Турция и Венгрия.
Представители НАТО заявили, что учения также "рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве того, что альянс готов воевать".
Напомним, в Балтийском море начались большие учения НАТО, во время которых будут "тренироваться отбивать атаки России".
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