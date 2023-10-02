Фінансовий гороскоп на жовтень 2023 року

До 9 жовтня – сприятливий період для матеріальної сфери життя. В цей час можна створити міцний фундамент і не перейматися через гроші у другій половині місяця.

Входження Чорного Місяця (Ліліт) до знака Діви від 3 жовтня 2023 року до 26 червня 2024 року ускладнює обставини у професійній сфері, але за належного контролю й розуміння основних тенденцій нового кармічного циклу нічого страшного не станеться.

9 жовтня о 04:11 Венера, яка характеризує сферу грошей і взаємин, входить до знака Діви, де має статус падіння й одразу ж з'єднується з Чорним Місяцем – великий ризик втратити ресурси, потрапити під вплив нечесних людей. Напружений аспект цього дня Марс – ретро Плутон також не найкращим чином позначиться на фінансах. Енергетичне тло складне, є відчуття небезпеки. Можливі напади з метою заволодіти чужим майном. Плутон і Марс керують Скорпіоном, знаком криз, життя і смерті, трансформацій.

10 жовтня опозиція Венери з ретро Сатурном обмежує можливості в матеріальній сфері. І водночас допомагає зберегти те, що є, оскільки інтуїція підказує, що зараз треба заощаджувати.

Від 14 до 28 жовтня осінній коридор затемнень у знаках Терези й Телець, якими управляє Венера. Несприятливий транзит планети розпочався 9 жовтня, тож проблеми з грошима можуть виникнути у багатьох людей.

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ОВЕН

Щоб покращити своє матеріальне становище, займіться самоосвітою і вивченням нових технологій. Прослухайте курс, який допоможе у професійній діяльності, дістаньте з полиці книжку, яка відкриває нові знання, або намагайтеся покращити навички, необхідні для роботи. Все це стане вам у пригоді в кар'єрному просуванні, сприятиме збільшенню доходів. Жовтень не підходить для пошуку співробітництва та створення нових ділових спілок, особливо за кордоном.

ТЕЛЕЦЬ

Швидко вичерпуються ваші ресурси, тому треба бути готовими до всього. Але є шанс уникнути неприємностей із фінансами, якщо з великою часткою відповідальності підійти до цього питання на початку жовтня. Місяць підходить для таємних справ, запровадження нестандартних схем у робочих проєктах, налагодження зв'язків, які не варто афішувати. До кінця жовтня може бути велика втома і навіть проблеми зі здоров'ям, тому можуть знадобитися гроші й на це.

БЛИЗНЯТА

Протягом місяця ви часто можете опинятися в ситуаціях, які вимагатимуть винахідливості, холодної голови та здорового розрахунку. Після 8 жовтня ділові зустрічі закінчуватимуться бурхливим з'ясуванням стосунків і часто-густо серйозними конфліктами. Щоб зберегти свої гроші, соціальні ресурси, а також своє фізичне і психічне здоров'я, не займайтеся справами, які вимагають великих фінансових вкладень і співпраці з новими партнерами чи компаніями.

РАК

Енергія переповнюватиме вас і кидатиме з боку в бік через спрагу кипучої діяльності. Але особливості планетарних взаємодій у жовтні такі, що, найімовірнішее, з жодною зі справ ви до ладу не зможете впоратися, постійно натикаючись на непередбачені перешкоди. Ідеальним планом буде присвятити трудовій діяльності й зароблянню грошей першу декаду місяця, а решту часу витратити на домашні справи, заготівлі на зиму, наведення ладу в побуті й на роботі.

ЛЕВ

На початку жовтня можливі надходження грошей із найнесподіваніших джерел. Можуть повернути борг чи якусь важливу для вас річ. Але ви можете опинитися у скрутному становищі, якщо надто зосереджені на інвестуванні в довгострокові проєкти та побудові ділових зв'язків із партнерами здалеку. Не час для поїздок за кордон і дорогих придбань. Спробуйте знайти час для відпочинку у другій половині місяця – так ви збережете свої фізичні і психічні ресурси.

ДІВА

В разі необхідності до 9 жовтня оновіть техніку або відремонтуйте пошкоджену. В жовтні головне не змінювати сферу діяльності, не розмовляти про підвищення зарплати з керівництвом, не брати під свою відповідальність нові обов'язки. Різкі стрибки в кар'єрі лише додадуть вам головного болю. Ділові партнери вас не чують – предметна розмова на підставі фактів не вдається. Але успіх принесе індивідуальна трудова діяльність, приховані справи, творча робота, реклама з метою залучення клієнтів.

ТЕРЕЗИ

До 9 жовтня надаються можливості для вирішення деяких своїх матеріальних проблем і покращення фінансового стану. На вас може "впасти" пропозиція отримати кошти на вигідних умовах або керівництво несподівано оголосить про премію. Решта місяця – складна для вас, оскільки виявляються всі раніше скоєні помилки, але нема бажання й волі виправляти ситуацію. Необхідно приділити увагу своєму здоров'ю – це основний ресурс, який дозволяє заробляти гроші.

СКОРПІОН

У першій декаді жовтня будь-які угоди, підписання договорів або відвідування нотаріуса пройдуть якнайкраще і позитивно позначаться на вашому достатку. Підвищуються ваші інтелектуальні можливості, красномовство, ви схильніші до спілкування, ніж зазвичай, але у другій половині місяця це може не дуже добре позначитися на робочих справах. У період затемнень спотворюється сприйняття дійсності, з'являється бажання пліткувати й лихословити. Цей час ідеально підходить для відпочинку і домашніх справ.

СТРІЛЕЦЬ

Загалом хороший місяць. У першій половині жовтня стануться позитивні зміни на роботі. Можливе просування вгору кар'єрними сходами або виплата боргу із зарплатні. Принаймні варто поговорити про це з керівництвом – результат буде якщо не одразу, то незабаром. У другій половині місяця, щоб не наламати дров і не зіпсувати стосунки з колегами на роботі та з близьким оточенням, варто тримати себе в шорах і сто разів подумати, перш ніж щось сказати.

КОЗОРІГ

Ви доволі енергійні та імпульсивні, схильні блискавично ухвалювати рішення і брати бика за роги. Але дивним чином, незважаючи на поспіх, рішення будуть єдино правильними, а справи даватимуться максимально легко й не потребуватимуть від вас надто багато зусиль. Підвищена інтелектуальна діяльність також сприятиме швидкому засвоєнню нової інформації, допомагатиме у вирішенні конфліктів і підвищенні матеріального добробуту. Деякі складнощі у другій половині жовтня не зіпсують загальне тло.

ВОДОЛІЙ

Багато витрат, але все ж намагайтеся звести їх до мінімуму настільки, наскільки це можливо. Щоб не зіпсувати сприятливі тенденції, які сформувалися, і здійснити все задумане, спокійно займайтеся справами та не афішуйте свої плани. В першій половині місяця можна укласти взаємовигідні угоди із зарубіжними партнерами. Не варто очікувати швидкого прориву у професійній сфері, радше навпаки – що повільніше йде робота в жовтні, то більше користі отримаєте вже у листопаді.

РИБИ

Виберіть якийсь середній шлях, і місяць буде для вас вдалим у фінансовому плані. Дійте спільно, більше проявляйте себе в соціальних і громадських сферах. Гарна можливість знайти необхідні зв'язки, тобто соціальні ресурси, які допоможуть досягти сталого матеріального становища у відносно стислі терміни. В першій половині жовтня мають добре піти рутинні справи, до яких зазвичай не лежить душа, тому можна заповнювати звіти, виконувати одноманітну роботу.

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