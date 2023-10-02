Финансовый гороскоп на октябрь 2023 года

До 9 октября – благоприятный период для материальной сферы жизни. В это время можно создать прочный фундамент и не переживать из-за денег во второй половине месяца.

Вхождение Черной Луны (Лилит) в знак Девы с 3 октября 2023 до 26 июня 2024 года осложняет обстоятельства в профессиональной сфере, но при должном контроле и понимании основных тенденций нового кармического цикла, ничего страшного не произойдет.

9 октября в 04:11 Венера, характеризующая сферу денег и взаимоотношений, входит в знак Девы, где имеет статус падения и сразу же соединяется с Черной Луной – велик риск потерять ресурсы, попасть под влияние нечестных людей. Напряженный аспект Марс – ретро Плутон в этот день, также не самым лучшим образом отразится на финансах. Энергетический фон тяжелый, присутствует ощущение опасности. Возможны нападения с целью завладеть чужим имуществом. Плутон и Марс управляют Скорпионом, знаком кризисов, жизни и смерти, трансформаций.

10 октября оппозиция Венеры с ретро Сатурном ограничивает возможности в материальной сфере. И, в тоже время, помогает сохранить то, что имеется, поскольку интуиция подсказывает, что сейчас нужно экономить.

С 14 по 28 октября осенний коридор затмений в знаках Весы и Телец, которыми управляет Венера. Неблагоприятный транзит планеты начался 9 октября, поэтому проблемы с деньгами могут возникнуть у многих людей.

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ОВЕН

Чтобы улучшить свое материальное положение, займитесь самообразованием и изучением новых технологий. Прослушайте курс, который поможет в профессиональной деятельности, достаньте с полки книгу, открывающую новые знания или постарайтесь улучшить навыки, необходимые для работы. Все это вам пригодиться в карьерном продвижении, поспособствует увеличению доходов. Октябрь не подходит для поиска сотрудничества и образования новых деловых союзов, особенно за рубежом.

ТЕЛЕЦ

Быстро исчерпываются ваши ресурсы, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Но есть шанс избежать неприятностей с финансами, если с большой долей ответственности подойти к этому вопросу вначале октября. Но месяц подходит для тайных дел, внедрения нестандартных схем в рабочие проекты, налаживания связей, которые не стоит афишировать. К концу октября может присутствовать огромная усталость и даже проблемы со здоровьем, поэтому могут понадобиться деньги и на это.

БЛИЗНЕЦЫ

В течение месяца вы часто можете оказываться в ситуациях, которые потребуют изворотливости, холодной головы и здравого расчета. После 8 октября деловые встречи будут заканчиваться бурным выяснением отношений и зачастую серьезными конфликтами. Чтобы сохранить свои деньги, социальные ресурсы, а также свое физическое и психическое здоровье, не занимайтесь делами, требующими больших финансовых вложений и сотрудничества с новыми партнерами или компаниями.

РАК

Энергия будет переполнять вас, и кидать из стороны в сторону из-за жажды кипучей деятельности. Но особенности планетарных взаимодействий в октябре таковы, что, скорее всего, ни с одним из дел вы толком не сумеете справиться, постоянно натыкаясь на непредвиденные препятствия. Идеальным планом будет посвятить трудовой деятельности и зарабатыванию денег первую декаду месяца, а в остальное время заняться домашними делами, заготовками на зиму, наведению порядка в быту и на работе.

ЛЕВ

Вначале октября возможны поступления денег из самых неожиданных источников. Могут вернуть долг или какую-то важную для вас вещь. Но вы можете оказаться в затруднительном положении, если слишком сосредоточены на инвестировании в долгосрочные проекты и построении деловых связей с партнерами издалека. Не время для поездок за рубеж и дорогостоящих покупок. Попробуйте найти время для отдыха во второй половине месяца – так вы сохраните свои физические и психические ресурсы.

ДЕВА

До 9 октября, при необходимости, обновите технику или отремонтируйте ту, которая повреждена. В октябре главное не менять сферу деятельности, не говорить о повышении зарплаты с руководством, не брать под свою ответственность новые обязанности. Резкие скачки в карьере только прибавят вам головной боли. Деловые партнеры вас не слышат – предметного разговора основанного на фактах не получается. Но успех принесет индивидуальная трудовая деятельность, скрытые дела, творческая работа, реклама, с целью привлечь клиентов.

ВЕСЫ

До 9 октября предоставляются возможности для решения некоторых своих материальных проблем и улучшения финансового положения. На вас может свалиться предложение получить денежные средства на выгодных условиях или начальство неожиданно объявит о премии. Остальная часть месяца – сложная для вас, поскольку проявляются все ранее совершенные ошибки, но нет желания и воли исправлять ситуацию. Необходимо уделить внимание своему здоровью – ведь это основной ресурс, позволяющий зарабатывать деньги.

СКОРПИОН

В первой декаде октября любые сделки, подписание договоров или посещение нотариуса пройдут наилучшим образом и позитивно отразятся на вашем достатке. Повышаются ваши интеллектуальные возможности, красноречие, вы более склонны к общению, чем обычно, но во второй половине месяца это может не очень хорошо отразиться на рабочих делах. В период затмений искажается восприятие действительности, появляется желание сплетничать и сквернословить. Это время идеально подходит для отдыха и домашних дел.

СТРЕЛЕЦ

В целом, хороший месяц. В первой половине октября произойдут позитивные изменения на работе. Может быть, продвижение вверх по карьерной лестнице или выплата долга по зарплате. Во всяком случае, стоит поговорить об этом с начальством – результат будет если не сразу, то в скором времени. Во второй половине месяца, чтобы не наломать дров и не испортить отношения с коллегами на работе и с ближним окружением, стоит держать себя в руках и сто раз подумать перед тем, как что-то сказать.

КОЗЕРОГ

Вы достаточно энергичны и импульсивны, склонны молниеносно принимать решения и брать быка за рога. Но, удивительным образом, несмотря на поспешность, решения будут единственно верными, а дела будут даваться максимально легко и не потребуют от вас слишком много усилий. Повышенная интеллектуальная деятельность тоже будет способствовать быстрому усвоению новой информации, помогать в улаживании конфликтов и повышению материального благополучия. Некоторые сложности во второй половине октября не испортят общий фон.

ВОДОЛЕЙ

Много затрат, но старайтесь все же, свести их к минимуму настолько, насколько это возможно. Чтобы не испортить оформившиеся благоприятные тенденции и осуществить все задуманное, спокойно занимайтесь делами и не афишируйте свои планы. В первой половине месяца можно заключить взаимовыгодные соглашения с зарубежными партнерами. Не стоит ждать быстрого прорыва в профессиональной сфере, скорее наоборот – чем медленнее идет работа в октябре, тем больше пользы получите уже в ноябре.

РЫБЫ

Выберете некий средний путь, и месяц будет для вас удачный в финансовом отношении. Действуйте совместно, больше проявляйте себя социальных и общественных областях. Хорошая возможность обрести нужные связи, т.е. социальные ресурсы, которые помогут достичь устойчивого материального положения в относительно короткие сроки. В первой половине октября должны хорошо пойти рутинные дела, к которым обычно не лежит душа, поэтому можно заполнять отчеты, выполнять однообразную работу.

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