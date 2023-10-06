Днепр-1 – Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок десятого тура чемпионата Украины по футболу.

В субботу, 7 октября, "Днепр-1" и "Верес" встретятся в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на "Днепр-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

После семи сыгранных матчей днепряне с 12 очками занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Команда Юрия Максимова имеет возможность одержать третью подряд победу в национальном чемпионате.

"Верес" набрал 6 баллов после восьми поединков и располагается на 14-й позиции. Ровенский клуб не смог выиграть ни один из трех последних матчей УПЛ.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Верес" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

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