Дніпро-1 – Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок десятого туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 7 жовтня, "Дніпро-1" та "Верес" зустрінуться в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені". Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Після семи зіграних матчів дніпряни з 12 очками посідають сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Юрія Максимова має можливість здобути третю поспіль перемогу в національному чемпіонаті.

"Верес" набрав 6 балів після восьми поєдинків і розташовується на 14-й позиції. Рівненський клуб не зміг виграти жодний з трьох останніх матчів УПЛ.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Верес" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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