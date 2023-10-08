Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 8 жовтня

В Україні сьогодні, 8 жовтня, очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях місцями сильні, а в північній частині незначні дощі.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря +9... +14℃, у північних областях +7... +12℃. На півдні країни +16... +21℃, на високогір'ї Карпат +2... +7℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно. Можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура по області +7... +12℃, у Києві +10... +12℃.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання. Про це читайте у нашій новині.