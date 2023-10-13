Индийская компания отказалась от "кровавых" российских алмазов

Отказ одного из крупнейших производителей бриллиантов от закупки алмазного сырья из России ослабит возможность государства-агрессора вести войну в Украине.

Индийская компания по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports исключена из украинского списка международных спонсоров войны. Она официально отказалась от приобретения алмазов у государства-агрессорки.

Об этом сообщили в пятницу, 13 октября, в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

“Компания вышла с официальным заявлением, где отметила, что будет соблюдать международные обязательства и не будет сотрудничать с российскими подсанкционными субъектами. Кроме того, в компании заявили о своей поддержке нынешним и будущим инициативам стран G7 по ограничению обращения с российскими алмазами и воздержанию от их закупок”, - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Отказ одной из крупнейших индийских компаний от закупки "кровавых" российских алмазов ослабит способность государства-агрессора вести войну в Украине.

В отдельных странах санкционной коалиции действует запрет на импорт российских алмазов, но касается исключительно необработанных алмазов. Некоторые компании нашли способ обходить такие ограничения. Необработанные российские алмазы смешивают с другими алмазами, затем продают как “смешанный” товар. Также запрет не распространяется на российские бриллианты, обработанные в других странах.

"Россия любой товар превращает в оружие и инструмент вмешательства во внутреннюю политику других государств. Отказ таких компаний как SRK от закупки российских алмазов – это вклад не только в мир на европейском континенте, но и в первую очередь в национальную безопасность самой Индии”, — прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, ранее в НАПК заявили, что приостанавливают статус для 5 греческих компаний-перевозчиков в перечне спонсоров войны.

Читайте также: