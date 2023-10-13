Індійська компанія відмовилася від “кривавих” російських алмазів

Відмова одного з найбільших виробників діамантів від закупівлі алмазної сировини з Росії послабить спроможність держави-агресорки вести війну в Україні.

Індійську компанію з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports виключено з українського списку міжнародних спонсорів війни. Вона офіційно відмовилася від придбання алмазів у держави-агресорки.

Про це повідомили у п'ятницю, 13 жовтня, у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

“Компанія вийшла з офіційною заявою, де зазначила, що буде дотримуватись міжнародних зобов’язань та не співпрацюватиме з російськими підсанкційними суб’єктами. Крім того, у компанії заявили про свою підтримку нинішнім і майбутнім ініціативам країн G7 щодо обмежень поводження з російськими алмазами, та утримання від їх закупівель”, - йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Відмова однієї з найбільших індійських компаній від закупівлі “кривавих” російських алмазів послабить спроможність держави-агресорки вести війну в Україні.

В окремих країнах санкційної коаліції діє заборона на імпорт російських алмазів, але вона стосується виключно необроблених алмазів. Деякі компанії знайшли спосіб обходити такі обмеження. Необроблені російські алмази змішують з іншими алмазами, а потім продають як “змішаний” товар. Також, заборона не поширюється на російські діаманти, що були оброблені в інших країнах.

“Росія будь-який товар перетворює на зброю та інструмент втручання у внутрішню політику інших держав. Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів – це внесок не тільки у мир на європейському континентів, а й насамперед у національну безпеку самої Індії”, — прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, раніше у НАЗК заявили, що призупиняють статус для 5 грецьких компаній-перевізників у переліку спонсорів війни.

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