Женщина устала от своих сыновей и выселила их из дома через суд

В итальянском городе Павия 75-летняя женщина устала от необходимости удерживать своих сыновей, которым уже свыше 40 лет. Попытки убедить их найти себе другое жилье были безуспешными, и она обратилась в суд.

Об этом случае сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ.

По словам женщины, ее сыновья в возрасте 40 и 42 года не хотели даже слышать о том, чтобы найти себе другое жилье. Она также была огорчена тем, что ее парни не участвуют в домашних расходах или домашних делах, хотя оба работают.

В конце концов, мать подала на своих сыновей иск в суд.

Судья из Павии Симона Катерби издала приказ о выселении двух мужчин. Свое решение она мотивировала тем, что хотя поначалу они проживали в родительском доме и это было оправдано, исходя из "обязанности родителей заботиться" о ребенке, но больше это не имеет смысла, учитывая тот факт, что обоим сыновьям более 40 лет .

Согласно решению суда, они должны выехать до 18 декабря.

Их называют "большими младенцами"

Издание отмечает, что доля взрослых итальянцев, живущих вместе со своими родителями в течение длительного времени, очень высока.

Согласно данным 2022 года, около 70% итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет все еще живут с родителями. Это 72,6% мужчин и 66% женщин этого возраста.

Хотя в Италии всегда было принято жить под одной крышей несколькими поколениями, в последнее время количество молодых людей, остающихся в семейном доме, выросло. Главная причина — тяжелые экономические условия и длительное время, необходимое, чтобы найти семью и стабильное рабочее место.

Однако многих итальянцев считают bamboccioni (большими младенцами). Этот термин впервые использовал итальянский политик в 2007 году, чтобы высмеять взрослых, все еще живущих со своими родителями, предполагая, что некоторые делают это ради комфорта дома и бесплатной еды.

Напомним, в Южной Корее все больше молодых людей полностью изолируется от общества, годами не покидая своего дома. Чтобы побуждать их выходить из дома, власти предлагают отшельникам с невысокими доходами ежемесячное пособие в размере почти 500 долларов США.

Читайте также: