Данилов намекнул на новые поставки ATACMS: "Превысили все ожидания"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что применение нашими военными баллистических ракет ATACMS "превысило все ожидания".

Алексей Данилов намекнул на новые поставки ракет ATACMS в Украину. Он добавил, что результат, которого ВСУ добились, ударив по оккупантам ракетами ATACMS, очень важен для нашей страны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Данилова, после ударов по аэродромам захватчиков в Бердянске и Луганске количество атак российских вертолетов на позиции наших войск уменьшилось. Кроме того, значительную часть вертолетов, которые были расположены в оккупированном Крыму, враг забрал оттуда, опасаясь новых атак.

"ATACMS работают и будут в дальнейшем работать", – сказал Данилов.

Он также ответил на вопрос, может ли Украина получить от Германии ракеты TAURUS: "Очень хотелось бы, чтобы немецкая сторона приняла положительное решение".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять дальнобойные ракеты ATACMS Украине на постоянной основе. Он поблагодарил Америку "за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи".

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